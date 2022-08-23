Москва, , 13:00 — REGNUM Европа рано или поздно от шуток про «хорошего Гитлера» перейдет к серьезной реабилитации нацизма как новой идеологической основы Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Скриншот передачи «Поединок» Владимира Соловьёва, «Россия-1»

«Европейские политики сейчас отпускают шутки по поводу необходимости сейчас пересмотреть отношение к Гитлеру, потому что тот был хорош тем, что ненавидел русских, и сейчас это главное. Но это пока что отпускаются подобные двусмысленные шуточки. Пройдет еще немного времени, и западная идеология будет мягко перемещена на эти рельсы. Ее на эти рельсы переведут. И, уверяют вас, подобный перевод будет поддержан существенной частью западного населения», — заявил Кургинян.

По его словам, точно также, как в 30-е — 40-е годы прошлого века некие внешние силы поддерживали и накачивали гитлеровский нацизм в Германии и по всей Европе, точно также и практически те же самые внешние силы накачивают бандеровских нацистов на территории бывшей УССР.