Москва, 23 августа 2022, 13:00 — REGNUM Европа рано или поздно от шуток про «хорошего Гитлера» перейдет к серьезной реабилитации нацизма как новой идеологической основы Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, точно также, как в 30-е — 40-е годы прошлого века некие внешние силы поддерживали и накачивали гитлеровский нацизм в Германии и по всей Европе, точно также и практически те же самые внешние силы накачивают бандеровских нацистов на территории бывшей УССР.