Париж, 23 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Во Франции сотни муниципалитетов лишены питьевой воды из-за засухи. Об этом, как передает BFM TV, заявил Кристоф Бешу, министр экологического перехода Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

«Есть 117 муниципалитетов, лишенных питьевой воды другие, которые нас беспокоят», — напомнил Кристоф Бешу.

Столкнувшись с экстремальными климатическими явлениями, необходимо, по словам министра, «усилить смягчение этого потепления и множить меры».

Как сообщало ИА REGNUM,