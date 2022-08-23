Без воды во Франции остаются сотни муниципалитетов
Париж, 23 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Во Франции сотни муниципалитетов лишены питьевой воды из-за засухи. Об этом, как передает BFM TV, заявил Кристоф Бешу, министр экологического перехода Франции.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Франции
«Есть 117 муниципалитетов, лишенных питьевой воды другие, которые нас беспокоят», — напомнил Кристоф Бешу.
Столкнувшись с экстремальными климатическими явлениями, необходимо, по словам министра, «усилить смягчение этого потепления и множить меры».
Как сообщало ИА REGNUM,