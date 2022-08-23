Канберра, , 13:23 — REGNUM 23 августа министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассматривает возможность увеличения наземных хранилищ топлива на континенте. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты пишут, что новые данные показывают, что стратегический запас топлива в Австралии рассчитан всего на 58 дней, что составляет менее двух третей от международного стандарта в 90 дней.

Последние статистические данные за июнь показывают, что Австралия занимает последнее место в списке стран, подписавших соглашение Международного энергетического агентства об аварийных резервах.

Отмечается, что Марзл отреагировал на низкий уровень запасов топлива после специального отчёта, заказанного министерством обороны Австралии у одного из местных университетов.

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