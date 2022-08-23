Канберра, 23 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. 23 августа министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассматривает возможность увеличения наземных хранилищ топлива на континенте. Об этом написала газета The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Австралия

Журналисты пишут, что новые данные показывают, что стратегический запас топлива в Австралии рассчитан всего на 58 дней, что составляет менее двух третей от международного стандарта в 90 дней.

Последние статистические данные за июнь показывают, что Австралия занимает последнее место в списке стран, подписавших соглашение Международного энергетического агентства об аварийных резервах.

Отмечается, что Марзл отреагировал на низкий уровень запасов топлива после специального отчёта, заказанного министерством обороны Австралии у одного из местных университетов.