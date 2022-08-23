Таганрог, Ростовская область, 23 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В морском порту Таганрога (Ростовская область) построят новый причал, который будет принимать пассажирские суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации приморского города.

Александр Погожев ИА REGNUM Таганрогский залив, Ростовская область

Круизные суда с соблюдением всех требований безопасности сегодня принимают на причале №8. Проект плавучего причала уже готов. Документация направлена в Северо-западное проектно-экспертное бюро на согласование.

Построить объект предполагается до конца 2022 года.