Киев, , 13:07 — REGNUM Среди стран ЕС только Австрия и Венгрия сохраняют нейтралитет в вопросе поставок вооружений Киеву. Об этом министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба заявил в интервью телеканалу ICTV.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, кроме Австрии и Венгрии в Европе не осталось стран, для которых поставки вооружений Киеву являлись бы табу. В странах, согласившихся поставлять вооружения, идёт множество дискуссий: сколько поставлять, как долго, как соблюсти баланс со своими оборонными потребностями.

Кулеба подчеркнул, что Киев получает военную поддержку даже от стран, которые прежде не поставляли оружие в зоны конфликтов. В их числе Швеция, Финляндия и Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что страна подошла «к допустимому пределу» в поставках вооружений киевскому режиму.

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