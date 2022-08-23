Канберра, , 13:19 — REGNUM 23 августа министр обороны Австралии Ричард Марлз отменил запрет своего предшественника Питера Даттона на проведение утренних чаепитий в связи с разнообразными и культурными мероприятиями по защите прав ЛГБТ в рядах Сил обороны. Об этом написала британская The Guardian.

Гей-Австралия Marcin n; Fry1989

В мае 2021 года тогдашний министр обороны Питер Даттон обратился к чиновникам министерства с просьбой издать директиву, ограничивающую проведение специальных мероприятий, на которых военнослужащие «одевали специальную одежду». Это произошло после утренних чаепитий в защиту ЛГБТ-сообщества, на которых военным было предложено носить значки радуги или рубашки в честь Международного дня борьбы с гомофобией.

По мнению нового правительства Австралии под руководством лейбористов, такие мероприятия «вносят свой вклад в нашу инклюзивную культуру, признавая и повышая осведомлённость о наших разнообразных членах трудового коллектива».

«Мы с нетерпением ждём совместной работы со всеми партнерами для наращивания потенциала путём создания разнообразной и инклюзивной рабочей силы для выполнения миссии министерства обороны [Австралии]», — говорится в документах ведомства.