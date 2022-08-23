Севастополь, 23 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Главный исполнитель организованной преступной группы, обманом лишавшей жилья пенсионеров в Севастополе, предстанет перед судом. 23 августа пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю сообщила о завершении следствия по делу.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, в июне 2018 года действующие на тот момент участковый уполномоченный полиции и инспектор ППС создали организованную группу для хищения квартир одиноких пожилых жителей Севастополя. Также участником ОПГ стал их знакомый, имеющий опыт в совершении сделок с недвижимостью.

Сотрудники полиции собирали информацию об одиноких людях пожилых или нездоровых людях, а риелтор (обвиняемый) на основании документов, полученных обманным путем от пенсионеров, изготавливал на себя доверенность для дальнейшей перерегистрации имущества. В преступной схеме участвовала и родственница одного из полицейских, на которую оформлялась недвижимость для последующей перепродажи.

Подозреваемых установили и задержали в августе 2021 года сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю и УМВД по Севастополю. Жертвами преступников успели стать пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями.

Обманывали людей с особым цинизмом. В СК рассказали, что пожилых людей полицейские просили поучаствовать в записи якобы профилактического ролика в целях борьбы с мошенниками. Пенсионеры на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже своих квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом.

Мошенники завладели шестью квартирами и земельным участков. Перепродать третьим лицам недвижимость не успели, так как были задержаны. С целью дальнейшего возмещения причиненного ущерба от преступной деятельности на всю недвижимость наложен арест.

Обвиняемый, которого следствие называет главным исполнителем мошеннических схем, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав свою вину в полном объеме.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, материалы направлены в суд. Расследование дел в отношении остальных фигурантов также завершены, они знакомятся с материалами.