Грозный, 23 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Четыре города Чеченской Республики вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Жюри выбрало проекты благоустройства городов Гудермес, Шали и Урус-Мартан, численность населения которых не превышает 100 тыс. человек. Еще один город — Курчалой — победил в номинации населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

«От региона было направлено четыре заявки, три из которых стали победителями в категории городов с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, а проект Курчалоя признан лучшим среди городов с населением от 20 до 50 тысяч человек», — приводит слова министра Муслима Зайпуллаева пресс-служба ведомства.

Таким образом, в 2023 году в городах Гудермес и Шали будут построены два центральных парка, в Урус-Мартане благоустроят центральную часть, а в Курчалое построят парк птиц.

Напомним, города Шали и Курчалой уже становились победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2020 году они выиграли 100 млн рублей и 80 млн рублей соответственно.