Четыре города Чечни стали победителями конкурса проектов комфортной среды
Грозный, 23 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Четыре города Чеченской Республики вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Жюри выбрало проекты благоустройства городов Гудермес, Шали и Урус-Мартан, численность населения которых не превышает 100 тыс. человек. Еще один город — Курчалой — победил в номинации населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ.
Таким образом, в 2023 году в городах Гудермес и Шали будут построены два центральных парка, в Урус-Мартане благоустроят центральную часть, а в Курчалое построят парк птиц.
Напомним, города Шали и Курчалой уже становились победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2020 году они выиграли 100 млн рублей и 80 млн рублей соответственно.