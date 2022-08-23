Рига, 23 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Латвийское телевидение в своем телесюжете с места проведения работ по демонтажу и уничтожению мемориального советского военного комплекса Освободителям Риги рассказало, чьими руками демонтируют памятник.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Как сообщил Telegram-канал портала BaltNews, из телесюжета следует, что ни руководитель демонтажных работ, ни работники в его подчинении не говорят по-латышски, отмечает Латвийское телевидение.

В то же время Рижская дума не называет фирму, которая проводит работы стоимостью 3 млн евро, а полиция запрещает общаться со строителями и выгоняет журналистов из парка.

Таким образом, делает выводы издание, сносить памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков латыши позвали сограждан б. УСССР. «Решение, конечно, разумное. Они будут пилить монумент с особым остервенением и в дождь, и в снег, и денег много не попросят», — говорится в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.