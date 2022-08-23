Канберра, 23 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. По словам правозащитников, экономическая безопасность женщин и полное переформатирование социальной сферы должны стать приоритетом федерального правительства Австралии, поскольку гендерный разрыв в заработной плате в стране продолжает увеличиваться. Об этом 23 августа написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Согласно данным, опубликованным Статистическим бюро Австралии 25 августа, в среднем еженедельный заработок женщин почти на 250 долларов меньше, чем у мужчин, а разница в заработке при полной занятости между мужчинами и женщинами по состоянию на май 2022 года составляет 14,1%, что на 1,9% больше к предыдущему году.

Как пишет The Guardian, правозащитная организация Economic Justice Australia считает, что на предстоящем саммите по труду очень важно обсудить политику, которая повысит экономическую безопасность, в частности, для женщин с низким доходом.

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Ранее проведение саммита по труду на следующей неделе в Канберре анонсировал премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз.