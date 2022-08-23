Дамаск, 23 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В покинутом сирийском городе Эль-Кунейтра был атакован российский военный патруль, передает 23 августа телеканал Al Arabiya.

Минобороны России Сирия

Отмечается, что в сельской местности на юге города в резудьтате срабатывания взрывного устройства были убиты и ранены несколько российских военных и полицейских.

Провинция Эль-Кунейтра находится на юго-востоке Сирии и граничит с Голанскими высотами.