Канберра, 23 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Федеральному правительству Австралии, как и оппозиции, необходимо «устранить любые лазейки», чтобы избежать повторения скандала с тайными назначениями бывшего премьер-министра страны Скотта Моррисона. Об этом 23 августа в эфире телеканала Nine News заявил действующий вице-премьер Ричард Марлз.

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«Наша работа — понять, какие лазейки существовали, чтобы мы могли их устранить, и это то, что мы собираемся сделать … И именно поэтому отчёт генерального солиситора был важен, и именно поэтому мы хотим взглянуть на него сегодня и понять, как мы будем двигаться вперёд», — заявил Марлз.

Напомним, что в ответе генерального солиситора Австралии сказано, что Скотт Моррисон действовал законно, тайно назначив себя на пять министерских должностей.

В свою очередь Марлз заочно обратился к лидеру оппозиции Питеру Даттону и попросил его приложить свои усилия, чтобы таких скандалов больше не было.