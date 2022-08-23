Рига, 23 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Telegram- канал «Латвийский бальзам» (Latvijas balzams) начал публиковать данные частных фирм и предприятий, участвующих в сносе мемориального советского комплекса Освободителям Риги.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник Освободителям Риги. Латвия

Он опубликовал фотографии находящегося у памятника на огороженной властями и охраняемой полицией территории автомобиля Opel Vivaro, который принадлежит филиалу компании VideoNet№1, центральный офис которой, по утверждению канала, находится в Санкт-Петербурге.

Также сообщается о специализации фирмы: централизованный и дистанционный контроль обстановки, наблюдение в реальном времени, автоматическое отслеживание потенциально опасных ситуаций и реагирование на них, в том числе с помощью систем распознавания лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: Корпорация СКАЙРОС опровергла свою причастность к сносу памятника в Риге