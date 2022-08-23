Москва, 23 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. На нескольких станциях метро Москвы начали раздавать бутылки с водой из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Метро Москвы

«Жара задержалась в Москве — с 12:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». И на автостанции «Орехово», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Отмечается также, что в случае необходимости список станций, где раздают воду, будет корректироваться.