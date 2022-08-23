Канберра, , 13:10 — REGNUM Зелёные не удовлетворены выводами генерального солиситора и призывают провести новое расследование тайных министерских назначений бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом 23 августа сообщил телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

По мнению партии, тайные назначения Моррисона должны стать предметом расследования Королевской комиссии, которая обладает широкими полномочиями.

«Зелёные будут работать вместе с правительством, чтобы обеспечить проведение этого расследования со всеми исчерпывающими полномочиями Королевской комиссии с возможностью привлекать свидетелей, включая бывшего премьер-министра», — заявил телеканалу сенатор от Зелёных Дэвид Шубридж.

Ранее действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз согласился с тем, что деятельность Моррисона необходимо расследовать ещё раз.

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