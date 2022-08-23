Оренбург, 23 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом полугодии 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 41 218,3 рубля, сообщает Оренбургстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По сравнению с январем-июнем 2021 года номинальная заработная плата выросла на 10,5%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, наоборот снизилась — на 4,3%.

В разных отраслях наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной заработной платы. Меньше всего получают работники сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — в среднем 21 727,1 рубля. Самая высокая зарплата у сотрудников организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых — 73 454 рубля.