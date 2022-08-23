Анкара, 23 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Некоторые страны НАТО не хотят прекращения конфликта на территории бывш. УССР, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 августа в интервью телеканалу Haber Global.

U. S. Department of State Мевлют Чавушоглу

По его словам, страны, желающие продолжения боевых действий, есть на Западе, и это не только США, это и другие участники НАТО. Были также страны, которые хотели саботировать зерновое соглашение. США помогли с заключением продовольственной сделки, снятием ограничений на экспорт российских удобрений и банковские операции, разблокировкой портов.

«Но были также страны Европы, которые хотели саботировать это. Мы не теряем надежды и продолжаем наши усилия», — сказал Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил надежду, что Турция сможет повлиять на Москву, чтобы остановить специальную военную операцию России.

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