Рига, 23 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум.

Kalnroze Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги. Латвия

Всего у памятника Освободителям Риги вечером 22 августа нынешнего года были задержаны семь человек, возбуждено десять дел об административных нарушениях, сообщает Госполиция Латвии.

Среди прочего, выдвинуты обвинения в несанкционированных собраниях, мелком хулиганстве при «отягчающих обстоятельствах», к которым отнесено якобы «разжигание розни», а также в неподчинении требованиям полиции. Оценка правонарушений продолжается, указывают правоохранители.

Кроме того, семь дел заведены из-за попыток запустить дроны над территорией парка. На данный момент, запуск дронов над памятником запрещен, попытки запуска пилотируемых аппаратов будут пресекаться, правонарушителей привлекут к ответственности, добавили в госорганах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.