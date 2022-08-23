Санкт-Петербург, 23 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На участке трассы от административной границы Ленобласти с Санкт-Петербургом до кольцевой автодороги — на Колтушском шоссе — завершили ремонтные работы. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Lenobl.ru Колтушское шоссе в Ленобласти

Ремонт участка вели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Большую часть работ закончили ещё в июле. Для того, чтобы не мешать транспортным потокам на шоссе, работы вели ночью.

Специалисты положили усиленный асфальт. Благодаря составу покрытия на дороге будет значительно снижаться риск образования колеи. Затем на асфальт нанесли разметку и установили новые остановки.

«Жители Всеволожского района просили нас не ждать следующего года, когда был запланирован ремонт, а выйти и сделать этим летом. Подрядная организация смогла это сделать и участок шоссе стал намного комфортнее», — сообщил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Отметим, что Колтушское шоссе соединяет Янино, Колтуши, Всеволожск и Петербург. Из-за плохого состояния дороги после зимы ремонт дороги начали на год раньше.