Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Некоторые граждане Швеции в порыве изменить жизнь страны к лучшему заручаются более чем одним голосом на выборах и тянут своих друзей, родственников и знакомых на выборы, чтобы та или иная партия получила больше влияния. Однако такая практика в стране противоречит закону, о чём 23 августа напомнила радиостанция SR.

Флаг Швеции Pixabay.com

После выборов 2018 года несколько международных наблюдателей за выборами отметили, что так называемое групповое голосование, то есть несколько человек, одновременно стоящих за ширмой, было относительно обычным явлением на выборах в Швеции. Теперь, на выборах 2022 года, в кабинке для голосования может находиться только один человек. Исключение будет сделано для лиц с ограниченными возможностями.

Более того, журналисты напоминают, что если члены избирательной комиссии на участке заподозрят, что имеет место «карусель», то новое законодательство позволяет им вообще не принимать такие голоса, а голосующих стройными рядами граждан могут попросить удалиться, чтобы не мешать остальным.

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