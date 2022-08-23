Кызыл, 23 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Туве нуждающимся семьям с детьми выплатили более 834 млн рублей государственной поддержки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Выплата назначается Пенсионным фондом России с мая 2022 года. На её получение могут претендовать семьи с детьми от 8 до 17 лет со среднедушевыми доходами, не превышающими прожиточный минимум в регионе (14 тыс. рублей в Туве).

«Также должны быть соблюдены требования по наличию движимого и недвижимого имущества, а родителям необходимо иметь подтвержденный доход или уважительную причину его отсутствия», — отметили в правительстве.

Размер выплаты зависит от уровня доходов и может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума ребёнка в республике или 6986, 10 476 или 13 972 рублей соответственно.

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