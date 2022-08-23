Багдад, , 13:07 — REGNUM В Багдаде началась акция протеста у здания Высшего судебного совета Ирака — органа верховной судебной власти в стране.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает Al-Sumariya, перед зданием собрались сотни сторонников партии «Садритское движение», возглавляемого шиитским богословом Муктадой ас-Садром. Демонстранты требуют от судебной власти распустить Палату Представителей (парламент) Ирака и обвиняют судей в коррупции.

В ответ на начавшиеся протесты, судебные власти приняли решение приостановить свою работу на неопределённый срок.

«Верховный судебный совет и Федеральный верховный суд провели переговоры в режим онлайн, после начала открытой сидячей демонстрации «Садристского движения» перед Верховным судебным советом с требованием о роспуске Палаты представителей путем оказания давления на Федеральный верховный суд. Было решено приостановить Высшего судебного совета, связанных с ним судов и Федерального верховного суда в знак протеста против этих неконституционных и нарушающих закон действий», — цитируют журналисты заявление судебных властей Ирака.