Рига, 23 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Гигантский, 79-метровый обелиск советского военного мемориала Освободителям Риги в результате механического воздействия будет повален на землю целиком и сразу, затем его расколят на части и части увезут из столицы Латвии.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги

Об этом сообщил Telegram-канал портала BaltNews со ссылкой на заявление исполнительного директора Риги Яниса Ланге. При этом взрывчатые вещества для демонтажа использоваться не будут, будет использовано механическое воздействие.

Сообщается, что 23 августа на комплекс начнут доставлять технику, чтобы выкачать воду из бассейна возле памятника, а затем начнется подготовка к демонтажу подвала, скульптур и коммуникаций. Также будет оборудована строительная площадка, чтобы на месте раздробить фрагменты монумента, сообщил Ланге.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2022 года власти Латвии приступили к сносу мемориального военного советского комплекса Освободителям Риги в столичном парке Победы. Акция властей вызвала резкое неприятие и протесты со стороны русской общины страны и части латвийского общества. Власти пообещали жестко реагировать на попытки помешать их действиям.

Решение о сносе советских военных памятников Латвия приняла вопреки двусторонним договоренностям с РФ, которые определили условия выхода российских войск с территории республики в 1994 году.