Брянск, 23 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Мемориальные доски в честь военнослужащих-земляков, погибших в ходе специальной военной операции, установили ещё в двух муниципалитетах Брянской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

В Унечском районе в школах в деревнях Березина, Новые Ивайтенки и школах №1 и №4 Унечи увековечили память Артёма Рогачева, Дениса Потеха, Андрея Кобанова и Артёма Бурмакова.

В школе № 6 Новозыбкова установили мемориальные доски Константину Козинову, Дмитрию Атрошенко и Дмитрию Моталыге.

За доблесть, проявленную при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, все герои посмертно награждены орденом Мужества, сообщает газета «Маяк32».