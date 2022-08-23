Стокгольм, 23 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. 23 августа лидер Христианских демократов Эбба Буш заявила, что партия Шведских демократов не получит министерские посты в случае победы правых сил на выборах в Швеции этой осенью. Однако она не исключила, что Шведские демократы попадут в правительство страны в будущем. Об этом 23 августа написала газета SvD.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

«Понятно, что это не исключено в будущем, но сейчас это невозможно. На ближайший срок ответ отрицательный», — заявила Буш в интервью SvD.

Политик отметила, что главные партии правой оппозиции в Швеции — Умеренные и Христианские демократы — имеют более длительный опыт совместной работы, поэтому разумно, что в случае победы именно они сформируют правый кабинет министров Швеции.

«Я даже думаю, что для Шведских демократов есть большие преимущества в том, чтобы сидеть не в правительстве, но все же оказывать своё влияние», — подчеркнула политик.