Донецк, 23 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает 23 августа RT.

Артиллерия ВСУ

Днем 23 августа ВСУ нанесли удары по двум районам в центре Донецка — Ворошиловскому и Калининскому. По меньшей мере два человека пострадали, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании снаряда в жилой дом в центре города.