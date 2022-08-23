Владивосток, 23 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Во Владивостоке 23 августа в доме по улице Космонавтов с балкона квартиры на четвёртом этаже выпал ребёнок трёх лет, проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

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Установлено, что ребёнок находился в комнате со своим братом, в то время как мать готовила завтрак на кухне. Мальчика доставили с травмами в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле Свердловской области четырёхлетняя девочка погибла, выпав из окна.