Пенза, 23 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Создать благоприятные условия для собственников жилья и застройщиков, подающих документы на оформление новой недвижимости, предотвратить очереди для регистрации объектов намерены в Пензенской области. Соответствующие поручения 23 августа дал губернатор Олег Мельниченко.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

«Мы должны создать благоприятные условия для собственников жилья и застройщиков, подающих документы на оформление новой недвижимости. Люди не должны стоять в очередях, чтобы зарегистрировать свои объекты. Нужно максимально упростить и ускорить эти процедуры. Практика мобильных бригад многофункциональных центров позволяет решать указанные задачи довольно эффективно», — указал он, добавив, что необходимо увеличить число работающих на выезде специалистов.

За 7 месяцев 2022 года количество обращений в МФЦ (многофункциональные центры) Пензенской области по вопросам постановки на учет и регистрации объектов недвижимости в собственность превысило 170 тысяч.

В Пензенской области за семь месяцев ввели в эксплуатацию 378,4 тыс. кв. метров жилья, или 83,4% к соответствующему периоду 2021 года. Ввод индивидуального жилья составил 224,2 тыс. кв. метров (73,8%), многоквартирного жилья — 154,2 тыс. кв. метров (102,9%).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области в 2021 году жилищный фонд составлял 41,4 млн кв. метров. От общего жилфонда на городской приходится 66%, на сельский — 34%.

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