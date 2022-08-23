Стокгольм, 23 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон решила прокомментировать заявление министра по делам интеграции Андерса Игемана о том, что в скором времени в стране может появиться новая переселенческая политика, направленная на лиц нескандинавского происхождения. По словам Андерссон, она резко выступает против «этнических гетто» в Швеции. Об этом 23 августа написала газета DN.

(сс) Nordenfan Старый город, Стокгольм

«Я не хочу этого в Швеции. Наоборот, я стремлюсь, чтобы мы жили смешанно, чтобы во всех жилых районах говорили по-шведски и везде применялась практика шведского гендерного равенства», — заявила Андерссон в интервью DN.

«Мы не хотим, чтобы в Швеции были чайнатауны, мы не хотим ни сомалитаунов, ни итальянских кварталов. Мы хотим жить и смешиваться, приобретая различный опыт. Наша позиция — это общество, в котором люди с разным происхождением, разным опытом и разным доходом живут вместе и общаются друг с другом. Именно так мы становимся сплоченным обществом», — добавила премьер-министр.