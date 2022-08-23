Нижний Новгород, 23 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал контракт со словацким вратарём Адамом Гуской. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба команды.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

Отмечается, что соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один год.

Гуска в 2015 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» под общим 184-м номером. Он сыграл за команду один матч. Сезон 2021/22 он провёл за клуб Американской хоккейной лиги (AHL) «Хартфорд Вулф Пэк».

В составе сборной Словакии Гуска провёл шесть матчей на чемпионате мира 2022 года, на котором его команда дошла до четвертьфинала.