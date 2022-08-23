Пока мы спим, бандеровцы мобилизовали население против России — Кургинян
Москва, 23 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. У территории бывшей УССР, оккупированной нацистами-бандеровцами, есть одно огромное преимущество перед нынешней Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
О еще раз подчеркнул, что речь идет о миллионе убежденных русофобов-неонацистов, поклоняющихся Бандере и его приспешникам, которые суммарно являют собой огромную темную силу. Население России же в четыре раза больше населения территории бывшей УССР, но у нас нет и десятой части мировоззренчески-однородного и достаточно буйного актива, который готов промывать мозги населению, способен на такую промывку и имеет на это карт-бланш от своего государства и от благословившего эту пакость Запада.
Он отметил, что у гитлеровского людоедского актива на овладение немецкими массами было всего восемь лет. Но те же восемь прошли с 2014 года на территории бывшей УССР, когда бандеровцы пришли к власти в результате госпереворота. И это при том, что в предыдущие 20 с лишним лет бандеровцы занимались ровно тем же самым при содействии всех государственных руководителей территории, в том числе Виктора Януковича, которых эти самые бандеровцы и свергли.
Таким образом маргинальная нацистская идея на территории бывшей УССР овладела массами и стала общенациональной. Этого не понимают те, кто потешался над сказками о том, что «древние укры вырыли Черное море».