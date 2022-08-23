Москва, 23 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. У территории бывшей УССР, оккупированной нацистами-бандеровцами, есть одно огромное преимущество перед нынешней Россией, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«[Территория б. УССР] сумела, в отличие от нас, осуществить идеологическую мобилизацию населения. А мы мобилизацию осуществить и не захотели, и не смогли. [Территория б. УССР] же смогла задействовать для чудовищной идеологической мобилизации своего населения имеющийся у него огромный по местным меркам бандеровский нацистский актив. В этот актив, способный дуть в одну бандеровскую дуду, на [территории б. УССР] входит до миллиона идеологически-мотивированных бандеровцев и необандеровцев», — заявил Кургинян.

О еще раз подчеркнул, что речь идет о миллионе убежденных русофобов-неонацистов, поклоняющихся Бандере и его приспешникам, которые суммарно являют собой огромную темную силу. Население России же в четыре раза больше населения территории бывшей УССР, но у нас нет и десятой части мировоззренчески-однородного и достаточно буйного актива, который готов промывать мозги населению, способен на такую промывку и имеет на это карт-бланш от своего государства и от благословившего эту пакость Запада.

«Не пренебрегайте возможностями такого мерзопакостного актива, говорил я тем, кто считает, что всё на свете сводится к простейшей материальной заинтересованности. Преступная идея, овладевшая массами [населения б. УССР] с благословения преступного государства и Запада, говорил я нашим ультра-прагматикам, обязательно станет серьезной материальной силой», — продолжил политолог.

Он отметил, что у гитлеровского людоедского актива на овладение немецкими массами было всего восемь лет. Но те же восемь прошли с 2014 года на территории бывшей УССР, когда бандеровцы пришли к власти в результате госпереворота. И это при том, что в предыдущие 20 с лишним лет бандеровцы занимались ровно тем же самым при содействии всех государственных руководителей территории, в том числе Виктора Януковича, которых эти самые бандеровцы и свергли.

«Мощному и сплоченному нацистко-бандеровскому активу удалось при содействии [бандеровской] власти и Запада превратить очень многих [жителей б. СССР] в ненавистников так называемого москальства, готовых воевать с теми, кто раньше считался братским русским народом, а после промывки мозгов оказался смертельным врагом, которого надо истреблять во славу бандеровской, то есть нацистской антирусской идеи», — добавил Кургинян.

Таким образом маргинальная нацистская идея на территории бывшей УССР овладела массами и стала общенациональной. Этого не понимают те, кто потешался над сказками о том, что «древние укры вырыли Черное море».