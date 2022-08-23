Донецк, 23 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли гостиницу в Донецке, где останавливаются журналисты, сообщает 23 августа ТАСС.

(сс) Vadim Tolbatov Донецк

Днем 23 августа ВСУ нанесли удары по двум районам в центре Донецка — Ворошиловскому и Калининскому.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании снаряда в жилой дом в центре города.

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