Стокгольм, 23 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Тот факт, что лидер Либералов Йохан Персон, несмотря на критику однопартийцев, решил проводить совместную предвыборную кампанию со Шведскими демократами, когда до выборов в стране остаётся менее трёх недель, говорит о том, что он всерьёз намерен добиваться смены левого правительства Швеции. Об этом 23 августа в эфире телеканала SVT заявил политолог Томми Мёллер.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Картинка, что у вас есть своя правительственная альтернатива, что вы нравитесь друг другу и у вас есть консенсус, конечно, очень важна. На каждых выборах вопрос о правительстве является центральным», — объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, что на этих выборах весь правый блок (Умеренные, Христианские демократы, Шведские демократы и Либералы) активно работает, чтобы в Швеции произошла смена правительства.

«Значит, Йохан Персон играет по-крупному?» — спросили журналисты.

«Да, я бы так и сказал. У него, может, и выбора особого нет», — ответил Мёллер.