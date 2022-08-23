Заволжск, Ивановская область, 23 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц администрации Заволжского городского поселения Ивановской области возбудили следственные органы, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального СУ СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Как предварительно установлено следствием, 64-летняя жительница Заволжска является опекуном двух своих несовершеннолетних внуков. При этом в марте 2022 года территориальное управление соцзащиты района отказало женщине в назначении её постоянным опекуном в отношении малолетней внучки, мотивируя, что дом, в котором она и её внуки проживают, аварийный и подлежит сносу. Срок опеки был продлён до сентября 2022 года, за это время жилищный вопрос было необходимо решить.

Местная администрация предоставила женщине другую квартиру по договору социального найма, но она также не отвечала требованиям.

«Следственным управлением перед правительством Ивановской области инициирован вопрос о принятии комплекса действенных мер по восстановлению нарушенных прав семьи, устранению условий, создающих угрозу их жизни и здоровью», — говорится в сообщении СК.

В рамках дела обыски проходят в администрации городского поселения. Проводятся другие следственные действия. Следствие находится на контроле в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, разразившийся в местных СМИ, ранее дошёл до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад по ходу проверки, которую ранее начали ивановские следователи.