Мельбурн, Австралия, 23 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. 23 августа премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс объявил, что его правительство выделит 105 миллионов долларов на новое оборудование для 38 больниц, служб здравоохранения и местных лабораторий. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Bentleigh electorate Премьер-министр штата Виктория (Австралия) Дэниэл Эндрюс

Так, например, больница Остина, где выступил Эндрюс с объявлением, получит оборудование на 14 миллионов долларов, включая новый аппарат МРТ.

«Многие пациенты проводят половину времени в нём, что гораздо удобнее, намного тише, а качество изображений намного лучше», — сказал Эндрюс.

Эндрюс также отметил, что 21 медицинское учреждение, которое получит новое оборудование, находится в сельской местности.