Манчестер, Великобритания, 23 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Французский футболист Бенжамен Менди, выступавший за английский «Манчестер Сити», может получить пожизненный срок за изнасилования. Об этом 23 августа сообщает Marca.

(сс) Steindy Бенжамен Менди (в синей форме)

Отмечается, что 28-летнему футболисту грозит заключение на срок от 5 до 20 лет, но также его могут посадить в тюрьму пожизненно.

Менди обвиняется в девяти изнасилованиях. Он не признал свою вину ни в одном из обвинений.

Менди перешёл в «Манчестер Сити» в 2017 году, в составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Англии. В составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира — 2018.