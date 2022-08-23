Канберра, 23 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. 23 августа в Австралии был опубликован отчёт генерального солиситора, согласно которому действия предыдущего премьер-министра Скотта Моррисона по секретному присвоению себе полномочий пяти министров признавались законными, но «подрывающими» принципы работы правительства. Сам Моррисон решил опубликовать в тот же день заявление, в котором высказал своё удовлетворение выводами генерального солиситора. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Австралия

Моррисон отметил, что в юридическом заключении говорилось, что его министерские назначения были «действительными», но он не стал упоминать вывод генерального солиситора о том, что Моррисон «фундаментально подорвал» принципы работы правительство, держа свои полномочия в секрете.

Моррисон повторил свои заявления, сделанные им на прошлой неделе, относительно того, что его действия были необходимой мерой предосторожности в чрезвычайное время пандемии коронавируса. Более того, отметил Моррисон со ссылкой на выводы генерального солиситора, министерские полномочия, полученные им после принесения тайной присяги, не были им использованы.