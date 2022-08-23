Москва, 23 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Первые места в антирейтинге регионов, где проблема с борщевиком Сосновского стоит острее, заняли Ленинградская область, Пермский край и Московская область. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Михаил Пустовой Борщевик

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») предложил построить завод по переработке борщевика для разных назначений.

По словам Даванкова, тем, кто готов заниматься переработкой борщевика важно помочь с внедрением новых технологий тем. Депутат уверен, что Россия может стать первой страной в мире, которая обратит проблему борщевика в сельскохозяйственную революцию.

«За последний месяц я был в Белгородской области, Смоленской, Кировской, Свердловской, сегодня в Пскове. Везде заросли борщевика. Страдают люди и животные, дети получают ожоги по незнанию. Мы уже работаем над комплексным индексом борщевика. Можем назвать лидеров в борщевичном антирейтинге. Это Ленинградская область, Пермский край, Московская область, Кировская область, Тверская область», — рассказал вице-спикер Госдумы.