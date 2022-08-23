Улан-Удэ, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ начался монтаж самого большого памятника российскому рублю. Скульптура изготовлена из дерева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Памятник рублю в Улан-Удэ

Арт-объект представляет собой масштабную копию монеты номиналом в 1 рубль. Диаметр изготовленной из лиственницы конструкции составляет 2,5 метра, масса — 300-350 кг.

Целью установки памятника, как отмечается, станет привлечение внимания к акции «1 рубль для леса».

«На памятнике будет установлен QR-код для рекуррентного платежа. Добровольное пожертвование составит 1 рубль в день или 30 рублей в месяц, списание будет происходить раз в месяц», — добавили в мэрии.

Открытие объекта состоится 24 августа в парке им. С. Н. Орешкова.