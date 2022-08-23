Бейрут, 23 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Бейруте обвалилась стена портового элеватора, в котором произошёл взрыв летом 2020 года.

Rassian.news.cn Последствия взрыва в Бейруте

Как сообщает Lebanon 24, 23 августа многие местные жители сообщили о грохоте со стороны порта. Первоначально предполагалось, что в порту мог произойти новый взрыв, однако, по заявлению местных властей, постройка постепенно разрушается без какого-либо постороннего участия. В связи с началом обрушения здания, местные власти оцепили район элеватора, закрыв его для посещения гражданских лиц.

По оценке местных СМИ, последствия взрыва 2020 года продолжают сказываться на работе местного порта и городской инфраструктуры, которая получила серьёзные повреждения, на устранение которых у властей Ливана нет ни средств, ни специалистов.