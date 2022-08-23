Хельсинки, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Отношения Финляндии с Россией почти полностью прекращены, заявил 23 августа президент этой страны Саули Ниинистё.

Финляндия

«В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких перспектив для нового начала», — заявил Ниинистё.

Он также отметил, что Финляндия продолжит поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что конфликт на территории бывшей УССР может затянуться на годы, так как ни Киев, ни Москва не могут сейчас остановить его.

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