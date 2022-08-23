Красногорск, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Подмосковье в июле 2022 года составил 99,57% к июню того же года. Об этом 23 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

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Так, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на территории Подмосковья за июль 2022 года составила 6 249,74 рубля в расчете на месяц. Это на 5,8% ниже июньских показателей и на 17,5% ниже, чем стоимость такого же продуктового набора в Москве.

«Снижение цен на сахар зафиксировано на уровне 5%, на 10% подешевели фрукты и овощи. Незначительно снизились цены на отдельные виды молочной и мясной продукции», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.