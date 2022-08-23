Париж, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Пожар в горном массиве Альпий в департаменте Буш-дю-Рон, который начался на крутом склоне днем 22 августа, утром 23 августа прекратился, передает BFM TV.

Pixabay.com Лесной пожар

Огонь охватил 117 га леса против 136 га, заявленных накануне.

В разгар стихийного бедствия, 600 пожарных были развернуты для быстрого тушения пожара, который по неизвестной причине возник на вершине горного массива.

В дополнение к мегапожарам в Жиронде, несколько пожаров также затронули юго-восток Франции этим летом, пострадавший от исторической засухи, в частности, 1600 гектаров земли были охвачены дымом к югу от Авиньона в середине июля. В конце июня 1800 гектаров леса сгорело в департаменте Вар.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании зафиксировало почти 1300 незаконных мигрантов, которые пересекли пролив Ла-Манш за день.