Грозный, 23 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подал пример ответственного отношения к своему здоровью и принял участие в диспансеризации. Процедуру эту он прошел в рамках мероприятия по передаче первичному звену здравоохранения республик 36 новых автомашин. Он отметил, что ему понравилась организация мероприятия, в ходе которого можно было осмотреть различные образцы медицинских передвижных комплексов, а также пройти диспансеризацию, что он и сделал вместе с замминистра здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Любой желающий мог пройти диспансеризацию, проконсультироваться у специалистов по многим направлениям. В сопровождении заместителя министра здравоохранения ЧР Павла Фадеева я также прошел обследование, получил профессиональную консультацию. До обеда посетили специалистов порядка 400 человек, а до вечера — более 800», — рассказал о событии глава Чечни.

Он также отметил, что его отец — первый глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, в рамках мероприятий по подготовке к 71-летию которого прошла акция, всегда говорил, что «здоровье нации — это в первую очередь вопрос национальной безопасности».