Канберра, 23 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Продолжительная война в Южно-Китайском море поставит под угрозу 90% импорта топлива в Австралию, а запасы горючего закончатся через два месяца. К такому выводу пришли учёные из Университета RMIT в Мельбурне, о чём 23 августа сообщил телеканал Nine News.

VOA Территориальные споры в Южно-Китайском море

В отчёте исследователей говорится, что растущая военно-морская и воздушная мощь Китая в регионе заблокирует жизненно важные морские пути в Австралию во время любого конфликта.

«Любой конфликт окажет серьёзное влияние на запасы чистого топлива в Австралии», — сказал в интервью Nine News соавтор исследования профессор Мэтью Уоррен.

«Мы рассчитываем, что крупный конфликт будет угрожать маршрутам, по которым поступает 90% импорта чистого топлива из Южной Кореи, Сингапура, Японии, Малайзии, Тайваня, Брунея и Вьетнама», — добавил Уоррен.

Большая часть сырой нефти, используемой этими странами для производства топлива, включая бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, судовое топливо и керосин, также поставляется через Южно-Китайское море.