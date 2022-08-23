Яшкульский район, Калмыкия, 23 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Утром 23 августа на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии произошло ДТП, в результате которого пострадали девять человек - пятеро взрослых и четверо детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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Об аварии в Яшкульском районе стало известно примерно в 8:20 мск. На участке трассы столкнулись два автомобиля — Lada Largus и Volkswagen Caravelle. За рулём отечественного автомобиля находился 52-летний житель Удмуртии.

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали пять пассажиров, в том числе один ребёнок, находившиеся в иномарке, и четыре пассажира, в том числе трое детей, находившиеся в салоне Lada Largus. Все они доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб, следователи.