Красноярск, 23 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) пройдут лечение в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в правительстве Красноярского края.

Александр Черных, Krskstate.ru Пациенты из ЛНР проходят лечение в Красноярске

В столицу края на лечение доставили жителей Свердловского района ЛНР — как гражданских лиц, так и участников специальной военной операции. В краевой клинической больнице уже получают медпомощь 28 человек.

Напомним, в течение недели в ЛНР работала бригада врачей из Красноярска. Пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, было решено перевезти в краевую столицу. Борт с ними прибыл в город 22 августа.

Пациенты из ЛНР поблагодарили красноярских медиков за помощь и отметили их высокий профессиональный уровень, хорошее оснащение медучреждения.

После лечения жители ЛНР отправятся домой.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири регулярно оказывают помощь жителям Донбасса. В июне 2022 года в ЛНР приезжали медики из Омской области. По итогам их визита 17 пациентов из Луганска были доставлены в Омск.

Читайте также: Омские врачи вывезли пациентов из Луганска на боевых вертолётах