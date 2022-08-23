Логроньо, Испания, 23 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Ла-Риоха Конча Андреу выразила свою поддержку премьер-министру Финляндии Санне Марин. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Twitter.

Jukka-Pekka Flander SDP Санна Марин

В опубликованном видеоролике Андреу предстает танцующей под ритм чаранги на празднике в Арнедо.

«Мы правим и мы танцуем. Вся моя поддержка Санне Марин», — написала Андреу в подписи к видео.