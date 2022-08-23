Стокгольм, 23 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Тот факт, что совместное предвыборное турне по Швеции вызвало критику внутри партии Либералов, не может не настораживать Шведских демократов. Об этом 23 августа написала газета SvD.

Шведские демократы. Логотип

Критика в адрес совместным предвыборных мероприятий рассматривается Шведскими демократами как признак того, что сотрудничество внутри правой правительственной альтернативы по вопросу формирования кабинета министров и принятия бюджета будет затруднено, если после выборов в Швеции к власти придёт оппозиция.

«Мы напечатали листовки и забронировали автобусы. Понятно, что это предвыборная кампании. У нее даже есть слоган! Никто не заставлял их садиться с нами в один автобус. Если бы их не было с нами, слёзы бы мы не лили. Но Либералы есть Либералы. У них постоянно меняется мнение. Сами не знают, чего хотят», — заявил в интервью SvD высокопоставленный функционер Шведских демократов на условиях анонимности.